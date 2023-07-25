СК РФ показал видео с признанием убийцы 16-летней девушки в Дивногорске

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве 16-летний девушки в городе Дивногорск Красноярского края сознался в содеянном, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ведомство также опубликовало видео с допросом мужчины, который признает, что именно он убил подростка.

Следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия выполняются следственные действия с подозреваемым в убийстве 16-летней жительницы города Дивногорск, — уточнили в пресс-службе СК РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 июля, в Дивногорске пропала девушка. Она направлялась на прогулку с подругой, но к 22:00 так и не вернулась домой. Вскоре ее тело обнаружили в лесополосе со следами насильственной смерти.

В ходе расследования правоохранители задержали 34-летнего жителя Дивногорска. Как показала молекулярно-генетическая экспертиза, его образец ДНК совпадает с биологическим материалом, найденным на месте преступления. Как известно, мужчина уже отбывал наказание за убийство, а через 10 дней после освобождения в 2014 году изнасиловал девушку в Дивногорске. Он вышел на свободу 14 июля 2023 года и спустя 11 дней снова был задержан.

Ранее в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку сладости.

К поискам несовершеннолетней привлекли кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля девочку нашли. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девочки. По данным СМИ, тот уже отбывал уголовное наказание за изнасилование.