СК РФ отреагировал на жалобу жителя Омска Путину

Следственный комитет России (СК РФ) отреагировал на жалобу жителя Омска президенту РФ Владимиру Путину о лишении его звания «Ветеран труда» во время традиционной прямой линии, передаёт пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Мужчина рассказал, что отработав на производстве 40 лет, он получил звание «Ветеран труда». Однако впоследствии по неизвестной ему причине был его лишён, как и полагающихся льгот. Президент отметил, что с подобными проблемами жители регионов сталкиваются нередко. По словам Путина, руководителям необходимо внимательно отнестись к этому.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров — на приобретение средств индивидуальной защиты. Выдавать его хотят в виде именного сертификата, чтобы пресечь попытки нецелевого расходования средств. Эксперты сочли данную инициативу популистской.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К началу трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.