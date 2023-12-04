Шесть человек задержаны по делу об убийстве девятиклассника на остановке общественного транспорта в Иркутске, подозреваемым — от 15 лет до 21 года, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). По данным ведомства, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности.