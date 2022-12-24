СК показал кадры допроса владельца сгоревшего в Кемерово приюта

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

СК РФ опубликовал кадры допроса задержанного владельца нелегального дома престарелых в Кемерово, где в результате пожара погибли 22 человека. Ранее стало известно, что пастор евангельской церкви Андрей Смирнов является организатором приюта.

СКР предъявил 31-летнему местному жителю обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации следствия, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял.

Следователи установили, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Местные власти назвали причиной ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании был установлен котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.