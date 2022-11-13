В Нижегородской области при взрыве в котельной пострадали два кочегара СК проводит проверку после взрыва в котельной в Нижегородской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Двое кочегаров пострадали в результате взрыва в котельной в поселке Пижма Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального СКР. По данным ведомства, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного из рабочих доставили в больницу — ему диагностировали ожог 20% тела.

В результате ЧП пострадали два кочегара, один из них доставлен в районную больницу. Предварительно, у него диагностирован ожог 20% тела. Установлено, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, — сказано в сообщении.

Помимо этого, в результате взрыва был поврежден котел, а также разрушена одна из стен здания. Сотрудники СК выясняют причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в центре Стамбула произошел взрыв. По словам вице-президента страны Фуата Октая, число пострадавших в результате инцидента выросло до 81 человека. По его словам, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сети появились кадры ЧП. Взрыв прогремел в дневное время суток, когда на туристической улице было много народу. По словам одного из очевидцев, трагедия произошла неподалеку от мечети и церкви на площади Турецкой Республики.