СК начал проверку после ЧП на газопроводе в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал доследственную проверку после ЧП на газопроводе в Ленинградской области. По данным пресс-службы ведомства, дело могут быть возбуждено по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе после мощного грохота. Жители района сообщили, что в момент взрыва стены и окна их домов задрожали.

По информации губернатора Ленобласти Валерия Лимаренко, причиной происшествия стала авария на газозаправочной станции. Тушение огня ведется силами сразу нескольких бригад спасателей. Угроза для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствует, подчеркнули в администрации области.

Утром 19 ноября в Тымовском районе на Сахалине произошло ЧП: взрывной волной был обрушен целый подъезд пятиэтажного дома, обвалились абсолютно все квартиры подъезда. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать двадцатилитровый газовый баллон. В результате инцидента погибли девять человек, среди которых четверо детей.