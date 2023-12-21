СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слова пацана» СК Приморья проверяет видео с избиением школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи начали проверку после размещения в соцсетях видео, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска Приморского края под музыку из сериала «Слова пацана», сообщили в региональном СКР. Уголовное дело может быть заведено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В Уссурийске по сообщению о совершении противоправных действий несовершеннолетних в отношении сверстника организовано проведение доследственной проверки. На одном из Telegram-каналов размещены видеокадры, на которых несовершеннолетние применяют насилие в отношении сверстника, — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу «Слово пацана».

Ранее стало известно, что в Тюмени группа подростков держит в страхе жителей подъезда многоквартирного дома. Несовершеннолетние злоумышленники избили соседа и поцарапали машины во дворе, при этом никакого наказания для них не последовало.

В декабре в Роспатент поступило сразу пять заявок от предпринимателей на регистрацию товарного знака «Слово пацана» из-за популярности одноименного сериала. Российские компании хотят продавать под этой маркой шампуни, одеколон, бритвы, дрели, утюги, семечки, сосиски и пиво.