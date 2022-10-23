СК проверит информацию об изнасиловании 15-летней девушки в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проверяет информацию об изнасиловании 15-летней девушки в Санкт-Петербурге, передает телеканал RT. Отмечается, что взрослый мужчина напал на школьницу в одном из ночных клубов города. Пострадавшая обратилась в больницу, врачи зафиксировали травмы.

Взрослый мужчина напал на школьницу в одном из ночных клубов. Пострадавшая обратилась в больницу, врачи зафиксировали травмы. Ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства, — указано в сообщении канала.

Ранее в Закаменском районе Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчина признал вину и дал подробные показания.