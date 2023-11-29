СК проверит жительницу Владимирской области на использование рабского труда

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Следственный комитет (СК) проводит проверку в связи с информацией СМИ о возможном использовании рабского труда во Владимирской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Речь идет о матери двоих детей из Селивановского района, которая, как утверждается, использовала бездомных для подсобных работ.

Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по сообщению в средствах массовой информации о возможном использовании рабского труда в Селивановском районе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании задержала в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия супругов с Украины, которые полтора года эксплуатировали соотечественниц. Пара вербовала девушек в социальных сетях — им предлагали помочь с переездом и устроить на работу в качестве домашней прислуги. Когда жертва прибывала в Испанию, ее запирали в доме, изолировали от людей и заставляли работать круглыми сутками, угрожая и запугивая.

До этого стало известно, что шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн. Жертвами группировки становились девушки преимущественно из неблагополучных семей. При этом часть подозреваемых подбирали девушек в России, другие курировали их в Бахрейне.