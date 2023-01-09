СК проверит жалобы на планируемую застройку Пионерского парка в Алупке

Фото: vk.com/alupkayalta

Пионерский парк

Следственный комитет организует проверку по факту жалоб от жителей Крыма, сообщивших главе СК Александру Бастрыкину о планируемой застройке Пионерского парка в Алупке, на территории которого находится братская могила советских воинов. Как сообщило «МК в Крыму», горожане также выразили недовольство реконструкцией парка Годлевского. Бастрыкин поручил провести проверку и.о. главы регионального управления СК Василию Цаплину, ее ход проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Жители Алупки начали обращаться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину посредствам соцсетей. В своих комментариях крымчане рассказывали, что якобы запланирована застройка территории Пионерского парка, там, где находится братская могила бойцов-красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, — сообщило издание.

Горожане в своих жалобах также выразили несогласие с реконструкцией парка Годлевского, в ходе которой с его территории был вывезен камень диабаз. Жители Алупки также попросили вернуть в парк смотровую, видовую и детскую площадки.

Пионерский парк в Алупке основали около 50 лет назад. На главной аллее установлена стела с пятиконечной звездой, которая находится на месте братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города от захватчиков в годы ВОВ.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что причиной атак украинских беспилотников на полуостров в последние дни является желание Киева «заляпать кровью» праздники. Константинов отметил, что ВСУ периодически проверяют оборону Крыма на прочность.