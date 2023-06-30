СК проверит семью девочки из Мурома, просигналившей на ТВ о насилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи СК РФ по Владимирской области проверят семью из Мурома после демонстрации ребенком в эфире Первого канала сигнала о помощи. Как сообщила пресс-служба ведомства, при необходимости девочке и сестре окажут помощь.

В эфире федерального канала в ходе обсуждения проблем и взаимоотношений семьи из Мурома Владимирской области одна из несовершеннолетних дочерей <...> показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в рамках проверки установят условия проживания семьи. При наличии оснований детям окажут помощь.

Ранее в Сети распространились кадры из шоу «Мужское/Женское», на которых восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Сюжет был посвящен семье, в которой постоянно происходят конфликты и через суд решается вопрос об опеке над младшим ребенком.

В сюжете шла речь о разведенной паре, которая борется за четырехлетнего ребенка. Во время съемок старшая дочка подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.