СК проверит роддом в Челябинске после гибели плода в утробе матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России начал проверку роддома в Челябинске после гибели плода в утробе матери, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу СКР. В ведомстве сообщили, что расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников медицинского учреждения.

Расследуется уголовное дело по факту халатности. В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту неправомерных действий медицинских работников, — рассказали в пресс-службе.

22-летняя пациентка рассказала изданию, что ее направили в роддом больницы № 8 во время новогодних праздников. Заведующая послеродовым отделением провела осмотр и сказала, что вскоре должны начаться схватки, но с каждым днем показатели только ухудшались. У пациентки начались выделения с кровью, а ребенок в утробе стал мало шевелиться. Девушка отмечает, что акушерки в ответ на это утверждали, что все в порядке. После праздников на работу вышли врачи, роженицу направили на УЗИ и КТГ, в ходе которых выяснилось, что у плода перестало биться сердце.

У меня была паника, стресс, я просила кесарево сечение и достать ребенка. Но заведующая сказала, что это первые роды и поэтому надо рожать самой. В 11:45 мне вскрыли плодный пузырь и поставили капельницу. В 15:25 я родила свою девочку, когда она уже была мертва из-за халатности врачей, — рассказывает девушка.

Ранее стало известно, что акушер-гинеколог Рязанского перинатального центра предстанет перед судом за причинение смерти ребенку по неосторожности. По данным следствия, врач назначила роженице препарат, но не провела перед этим необходимые исследования. Употребление лекарства привело к родовой травме ребенка, из-за которой тот скончался.