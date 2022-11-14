СК проверит обстоятельства смерти женщины в больнице под Хабаровском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю начал проверку смерти женщины в Городской больнице № 7 в Комсомольске-на-Амуре. Ранее в Сети появилось видео с лежащей на кушетке в больнице пациенткой. На кадрах показано, как женщина, мучаясь от боли, кричит и стонет, в то время как охранник угрожает ей, что она «будет лежать на полу», если будет «дергаться».

Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в настоящее время проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины в лечебном учреждении, — сказано в сообщении.

В пресс-службе СК отметили, что в ходе проверки следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу в отношение персонала больницы.

РЕН ТВ, ссылаясь на региональный Минздрав, сообщает, что 40-летняя женщина скончалась с подтвержденным диагнозом «цирроз печени». В министерстве подчеркнули, что пациентка прошла медобследование и спиральную компьютерную томографию (СКТ), ее также осмотрел нейрохирург.

Ранее стало известно, что мать двухлетней девочки, погибшей в ДТП под Новосибирском, скончалась в одной из больниц Искитима, не выходя из комы. Старшая дочь женщины находится в реанимации.