СК проверит информацию о хабаровском подростке-педофиле СК проверит информацию о подростке из Хабаровского края, насиловавшем детей

Фото: surb.sledcom.ru

Следственный комитет начал проверку по факту информации о 13-летнем подростке, якбы насиловавшем детей в одном из поселков Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК по региону Дарью Немцеву. Информация о подростке-педофиле ранее появилась в социальных сетях.

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка о противоправных действиях 13-летнего мальчика. В ходе проверки следователями материалы будут направлены для решения вопроса о принятии мер профилактики по отношению к несовершеннолетнему, — сказала Немцева.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Уктур 13-летний подросток домогался и насиловал детей. Как рассказал один из жителей поселка, известно якобы о восьми жертвах юного педофила. Преимущественно это были мальчики, хотя не обошел он стороной и собственную 7-летнюю племянницу. О преступлении стало известно после того, как подросток потерял телефон, на котором оказались компрометирующие его фото- и видеоматериалы.

Сообщается, что произошел скандал, после которого семья подростка уехала из поселка, а местные жители, якобы из чувства мести, сожгли их дом. При этом отмечается, что подозреваемый с детства был конфликтным ребенком и состоял на учете в ПНД.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре столицы, он признан виновным по статье о педофилии.

Во время следствия Белостоцкому предъявлялось обвинение в иной статье — развратные действия в отношении ребенка до 14 лет. Позднее дело переквалифицировали на «действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста».