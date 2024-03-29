СК проведет проверку после падения детей в трясину в Солнечногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковный Следственный комитет проведет проверку после того, как двое детей провалились в трясину на месте катка в Солнечногорске, сообщили в ведомстве. Процедура организована по факту халатных действий должностных лиц.

Как отмечается, инцидент произошел 28 марта на Советской площади города. Двое учеников пятого класса провалились в грязь из песка по пояс. Выбраться им помогли местные жители и сотрудники МЧС. По данным следователей, здоровью школьников в данное время ничего не угрожает.

Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области по данному факту инициирована проверка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трагедии на Гольяновском пруду на востоке Москвы. Примерно в полдень 29 марта там под лед провалилась женщина и утонула. По рассказам очевидцев, тело москвички достали из воды, но спасти ее не удалось. Личность погибшей, а также обстоятельства случившегося устанавливаются.

Водолазы МЧС России до этого обнаружили и извлекли тело мужчины, находившегося в салоне автомобиля, который провалился под лед в Хабаровском крае. По информации МЧС, погибший был одним из трех людей в машине, он не успел вовремя покинуть салон авто и ушел вместе с ним под воду.