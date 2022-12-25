В Новосибирске арестовали няню двоих детей, погибших при пожаре

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Следствие предъявило обвинение няне двоих несовершеннолетних детей по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») после того, как она оставила годовалую девочку и двухлетнего мальчика без присмотра в квартире, в которой вспыхнул пожар с последующим задымлением. Инцидент произошел 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска. На сайте Следственного комитета по Новосибирску говорится, что смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения. Сейчас девушка находится под арестом.

Предъявлено обвинение 19-летней жительнице областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). <...> 20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения, — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при пожаре в частном доме погибла целая семья — двое взрослых и четверо приемных детей с инвалидностью. Местные власти отмечали, что семья была благополучной, имела подсобное хозяйство.

3 декабря мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.