СК предположил причины крушения катера «Тихий» на Камчатке

https://static.news.ru/photo/1b66f23a-ae39-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возможных причинах крушения катера «Тихий» на Камчатке.

Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС начали поиски четырёх мужчин, которые пропали без вести. Следователи изъяли всю документацию о судне и проводят его осмотр. Катер «Тихий» опрокинулся в Авачинской бухте. Его обнаружили в 40 км от берега.

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