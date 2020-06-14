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СК предположил причины крушения катера «Тихий» на Камчатке

15:07, 14 июня 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возможных причинах крушения катера «Тихий» на Камчатке.

Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС начали поиски четырёх мужчин, которые пропали без вести. Следователи изъяли всю документацию о судне и проводят его осмотр. Катер «Тихий» опрокинулся в Авачинской бухте. Его обнаружили в 40 км от берега.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек.

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