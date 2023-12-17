Глава СК поручил проверить детсад в Рыбинске из-за ошпаренного мальчика Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с ошпаренным мальчиком в Рыбинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей мальчика из Рыбинска, получившего ожоги в детском саду. Как пишет пресс-служба СКР, он поручил руководителю регионального управления ведомства Александр Бессмельцеву доложить ему о ходе проверки по факту травмирования малыша.

В средствах массовой информации размещена информация о том, что в одном из детских садов Ярославской области трёхлетний ребёнок получил термический ожог кипятком. <…> Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ярославской области А. А. Бессмельцеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее отец ребенка рассказал, что в городе Рыбинске Ярославской области ребенок получил ожоги после дня, проведенного в детском саду № 10. Мужчина считает, что воспитатели ошпарили кожу ягодиц его трехлетнего сына. По словам мужчины, мальчик сразу сказал, что это с ним сделала «тетя горячей водой». В учреждении все обвинения отрицают.

Согласно внутренней проверке администрацией детского сада, младший воспитатель подмыла мальчика водой из тазика, температуру которой предварительно проверила рукой. Там не увидели связи между произошедшим в саду и полученной травмой. Семья планирует обратиться в правоохранительные органы.