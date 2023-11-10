СК показал кадры с места обрушения моста в Подмосковье

Фото: t.me/sledcom_press

Обрушение моста в Подмосковье

Следственный комитет РФ в Telegram опубликовал видео с места обрушения моста в Подмосковье. На кадрах сотрудники ведомства осматривают опоры поврежденной переправы и разбитую машину.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела о халатности продолжают работу на месте обрушения моста в Подольске, — указано в сообщении СК.

Ранее в Сети опубликовали видео с места обрушения переправы. На кадрах видно часть рухнувшего бетонного моста через реку Пахру и упавший на нее автомобиль Skoda.

Мост через Пахру, расположенный в деревне Кутьино, обрушился днем 10 ноября. В результате инцидента пострадала 60-летняя женщина, она доставлена в травмпункт с ушибами. Жизни пострадавшей ничего не угрожает. Отмечается, что недавно на мосту проводились ремонтные работы, в ходе которых были сделаны углубления, залитые асфальтом.

Управление Следственного комитета РФ по Московской области позже возбудило уголовное дело. В пресс-службе уточнили, что дело возбуждено по факту нарушения, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства ЧП. Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на контроль. Движение на участке через реку Пахру временно было закрыто.