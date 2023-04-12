СК организовал проверку из-за смерти подвернувшей ногу на уроке школьницы В Адыгее СК организовал проверку из-за смерти подвернувшей ногу на физкультуре школьницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Адыгее региональный Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 10-летней школьницы, подвернувшей ногу на уроке физкультуры. Мать погибшего ребенка рассказала KP.RU, что дочь чувствовала себя абсолютно здоровой до этого момента и причиной смерти девочки могла стать ошибка врачей.

До травмы ноги дочка чувствовала себя абсолютно здоровой. Она пошла в школу, на тренировку по баскетболу, все было хорошо у нее. Но один врач не заметил перелома, а второй наложил лангет, когда у ребенка уже, судя по всему, начался сепсис, — рассказала женщина.

Руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук отметил, что девочку отвезли в больницу из-за сильной боли в ноге уже после того, как она вернулась из школы. Ребенку поставили диагноз растяжение и прописали болеутоляющие, но 24 марта у школьницы начался жар. Тогда родители отвезли ее в Усть-Лабинской ЦРБ, где врач наложил ребенку лангету и выписал противовоспалительные и мазь.

Позже 24 марта девочку доставили в реанимацию, когда родители заметили посинение рук, ног и губ. Через несколько часов матери сообщили о смерти ребенка. После вскрытия эксперты дали заключение, что девочка была больна стрептококковой пневмонией, из-за которой развился сепсис. Теперь следователи выясняют, на каком этапе лечения не заметили тяжелые осложнения.

Назначен комплекс исследований, по его итогам будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

В Забайкальском крае ранее 15-летняя девочка умерла после употребления крепкого алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.