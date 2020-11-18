СК опроверг информацию о задержании жены мэра Томска Кляйна

https://static.news.ru/photo/75be679e-2978-11eb-8423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Галина Кляйн, жена мэра Томска Ивана Кляйна, не была задержана правоохранительными органами по делу её мужа. Об этом сообщила представитель регионального управления СК РФ Елена Лебедева.

Соответствующая информация ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что женщина задержана в связи с причастностью к коррупционным действиям своего супруга.

Мы опровергаем эту информацию. Никто жену Кляйна не задерживал, — цитирует Лебедеву РИА Новости.

Томский градоначальник был задержан 13 ноября. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год мэр лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Кляйн действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. Он был главой компании, однако покинул пост в связи с избранием на должность мэра в 2013 году. Примечательно, что с тех пор компанией руководит Галина Кляйн.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга мэра Томска перед тем, как в их с мужем элитной квартире начался обыск, успела выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны банковские карты. На соответствующих счетах лежит 1,3 млрд рублей.