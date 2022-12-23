СК назвал сумму взятки, на которой поймали начальника ОБЭП в Новосибирске СК: начальник ОБЭП в Новосибирске получил взятку в размере 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Новосибирска Александр Умеров получил взятку в размере 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. За деньги он должен был обеспечить бездействие относительно игорной деятельности.

Взятка предназначалась за незаконное бездействие и общее покровительство лиц, занимающихся незаконной игорной деятельности на территории Новосибирска, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Главу отдела по борьбе с коррупцией заключили под стражу на два месяца. Двоих предполагаемых взяткодателей также задержали и отправили в СИЗО.

Ранее начальник центра по организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирска Вячеслав Трещев арестован по делу о получении взятки в размере 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Новосибирска. Под стражей он проведет два месяца. Виновным себя чиновник не признал.

Бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима за получение двух взяток в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере 40 млн рублей и лишил права занимать государственные должности в течение 10 лет.