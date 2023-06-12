СК назвал причину смертельного пожара в Подмосковье СК: причиной смертельного пожара в Орехово-Зуево стало короткое замыкание

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Причиной пожара в одной из деревень недалеко от Орехово-Зуево, во время которого погибли четыре человека, стало короткое замыкание, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону в своем Telegram-канале. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание. По результатам осмотра будет назначен комплекс экспертиз, — говорится в сообщении.

Пожилой мужчина, которому удалось спастись во время пожара, рассказал «Известиям», что огонь вспыхнул на террасе, а затем моментально окутал весь дом. По его словам, о случившемся ему сообщила дочь, спавшая с детьми в комнате.

Дети с моей дочерью спали в комнате. Дочка прибежала и говорит: «Пап, что-то трещит». Ну я вскочил, дверь открываю в терраску, а там дым черный. <...> Я на улицу. Только когда ведро нашел, оборачиваюсь, а у меня уже не дым, а факел, — рассказал мужчина.

Он рассказал, что пытался потушить пожар своими силами и обращался за помощью к соседям, один из которых и вызвал пожарных.

Ночью в деревне Яковлево, расположенной недалеко от Орехово-Зуево, произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух пожилых женщин 1947 и 1969 годов рождения и двух детей 2017 года рождения.