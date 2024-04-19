СК нагрянул с обыском к журналистке «Фонтанки» «Фонтанка»: СК проводит обыски у журналистки Клочковой по делу Захарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщает, что сотрудники Следственного комитета проводят обыски в квартире журналистки и автора Ксении Клочковой. По данным СМИ, она проходит свидетелем по делу журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Как пишет «Фонтанка», против Захарова возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России. Авторы издания предположили, что интерес органов к Клочковой связан с тем, что она могла контактировать с фигурантом.

Клочкова внештатно работает для «Фонтанки» и ведет Telegram-канал «Ротонда». Захаров также работал в петербургском издании до 2016 года, после был сотрудником РБК. Последнее время проживает за пределами России.

Ранее правоохранители прибыли с обысками в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин, известный как Трансформатор. Вскоре Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Данная мера пресечения избрана до 10 июня текущего года. Портнягин на период домашнего ареста должен находиться в загородном доме в Подмосковье. Кроме того, ему также запретили пользоваться интернетом.