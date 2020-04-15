СК начал проверку после жалоб на главврача РКБ в Уфе

https://static.news.ru/photo/dd91fa9a-7efe-11ea-93e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики пожаловались на бездействие главного врача Республиканской клинической больницы Эльзу Сыртланову в Уфе во время пандемии коронавируса. Следственный комитет (СК) проводит проверку на халатность.

Поводом для проведения проверки явились обращения врачей больницы через СМИ в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством клиники своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы, — говорится в сообщении следкома, сообщает РИА Новости.

Президент Национальной медицинской палаты, профессор Леонид Рошаль вступился за Сыртланову. Он подчеркнул, что она с самого начала находится в потенциальном очаге инфекции вместе с медицинским персоналом и пациентами. Рошаль считает, что в сложившейся ситуации должны разбираться представители регионального Минздрава, Росздравнадзора, но не СК.

NEWS.ru писал, что медицинское учреждение закрылось на карантин 6 апреля, после обнаружения коронавирусной инфекции у врачей и пациентов. К 13 апрелю вирус подтвердился у 52 пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки 3388 новых случаев, 1986 человек выздоровели, 198 скончались.

В Москве зафиксировано 14 776 заболевших (+1774 за последние сутки), 1205 выздоровели, 106 умерли.