СК начал проверку из-за смерти ребенка после падения с лестницы Под Иркутском СК начал проверку из-за смерти ребенка после падения с лестницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области Следственный комитет начал проверку по факту смерти полуторогодовалого ребенка, сообщили в СУ СКР по Иркутской области. По версии следствия, он упал с лестницы и ударился головой об пол, пишет KP.RU. Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 25 октября в одном из домов Киренского района полуторагодовалый ребенок упал с лестницы, ударившись головой об пол, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мать приводила сына к педиатру на обследование. Она рассказала, что у ребенка температура и рвота, врач осмотрел пациента и отпустил лечиться домой. На следующий день мальчику стало хуже, его госпитализировали. В больнице ребенок скончался от черепно-мозговой травмы, которую, как установили медики, он получил за пять дней до этого. При этом мать не сообщила о травме, когда привела ребенка на первичный осмотр к педиатру. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что врачи отказали матери пострадавшего мальчика в госпитализации и диагностировали ребенку с черепно-мозговой травмой воспаление горла. По информации канала, ребенок упал с лестницы 27 октября.