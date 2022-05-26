СК возобновил проверку по факту смерти Тесака СК Челябинской области возобновил проверку по факту смерти Тесака

Максим Марцинкевич / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следственный комитет Челябинской области возобновил расследование по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак), утверждает Telegram-канал BAZA, ссылаясь на пресс-службу регионального ведомства. По официальной версии Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.

После смерти Марцинкевича в СК начали проверку по факту его смерти, но она ни к чему не привела — следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Однако суд отменил это решение следователей. Теперь смерть Марцинкевича будут изучать по новой, — сообщает Telegram-канал.

Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили, выдав смерть за суицид.

Отмечалось, что незадолго до смерти Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены в 2003 и 2007 годах. Он заявил на камеру, что помогал переносить тела убитых гастарбайтеров, а после этого «подбрасывал головы в Гольяново».