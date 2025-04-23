Ситуация в Курской области ночью 23 апреля: продвижение у монастыря, бои

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 23 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 23 апреля

Telegram-канал Condottiero сообщает, что Курская область практически освобождена от противника.

«Остатки ВСУ заблокированы в н. п. Горналь и нескольких приграничных лесополках. После зачистки в течение ближайших пары суток можно утверждать, что противника на территории Курской области нет», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Telegram-канал «Дневник десантника» также утверждает, что российские силы продвинулись в районе монастыря, а также выбили противника из нескольких опорных пунктов южнее.

Telegram-канал Colonelcassad опубликовал кадры боев за Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

На видео запечатлена работа артиллерии войск группировки «Север», которая накрывает группу отступающей пехоты ВСУ в лесопосадке. Кроме того, можно увидеть уничтожение живой силы противника сбросами с квадрокоптеров, а также поражение бронетехники украинской армии.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Telegram-канал «Крылатые» опубликовал видео удара планирующей бомбой ФАБ-3000 по укреплениям ВСУ в мужском монастыре в Горнале.

«Украинские формирования воспользовались режимом тишины, введенным на Пасху, чтобы закрепиться на территории монастыря. Позиция была уничтожена нашей авиацией с помощью ФАБ-3000», — говорится в публикации.

Командование ВСУ отдает приказы спасать раненых и эвакуировать погибших наемников даже ценой жизни украинских военных, чтобы избежать дипломатических осложнений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Это делается для предотвращения возможных конфликтов между Россией и государствами, откуда прибыли иностранцы.

«Сегодня одно из условий или приказов, которые даются командирам нацбатальонов, где служат наемники со всего мира, — при любых столкновениях, ранениях, убийствах выносить их первыми. Бросать своих раненых, не помогать своим украинским сотоварищам, а наемников выносить в первую очередь. Это надо для того, чтобы максимально снизить тот конфликт, который может быть между странами, откуда прибывают наемники, и Россией, странами, с которыми еще существуют определенные дипломатические отношения», — пояснил Водолацкий.

Украинское командование стремится избежать международного скандала из-за гибели наемников из других стран. В тех случаях, когда эвакуация невозможна, их тела специально уничтожают и обезображивают, чтобы скрыть их личность и национальную принадлежность.

«Если где-то и остаются [тела], то максимально их уничтожать, обезображивать тела, не оставлять никаких документов. Такая система нацистская присутствует в рядах ВСУ», — резюмировал Водолацкий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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