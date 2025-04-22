Ситуация в Курской области ночью 22 апреля: бои у Горналя, потери техники

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 22 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 22 апреля

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России ведут боестолкновения неподалеку от приграничного села Горналь Курской области, рассказал начальник разведки полка с позывным Лавина в беседе с РИА Новости. По его словам, в настоящий момент российские бойцы осуществляют разведку боем и подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.

«Одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», — сказал Лавина.

Вооруженные силы Украины после завершения режима прекращения огня в Курской области потеряли до 50 военных и два бронетранспортера, сообщили в Минобороны России.

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«Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия», — сказано в заявлении.

Российские войска в ходе перемирия сохраняли режим прекращения огня и оставались на своих позициях на Курском направлении, заявили в пресс-службе МО РФ.

«В течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18:00 мск 19 апреля верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С 00:00 мск 21 апреля подразделения группировки войск „Север“ продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — говорится в публикации.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Интенсивные бои продолжаются в пограничье Сумской области, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Российская армия пытается вытеснить наши силы с территории Курской области и прорваться вглубь Украины», — добавил он.

ВС РФ начали наступление в Сумской области после прорыва обороны ВСУ под Суджей в Курской области.

Украинский Telegram-канал «Резидент» указывает, что Сырский «фактически готовится к сдаче трех ключевых регионов, которые становятся все более уязвимыми на фоне наступления российской армии, а главком не способен стабилизировать фронт».

«На линии фронта ситуация для ВСУ критическая, а резервов на закрытие дыр почти не осталось. Темп и направление боевых действий сегодня определяет российская армия. ВСУ уже больше года находятся в положении вынужденной обороны, теряя ключевые территории в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, а после провала курской авантюры — и на севере страны. Ситуация отражена и в отчетах Rand Corporation, где эксперты признают, что численный и ресурсный дисбаланс делает любые попытки контратак со стороны ВСУ крайне уязвимыми», — пишет канал.

Отмечается, что оборона Сумщины, Харьковщины и Днепропетровской области украинским военным командованием провалена. И о проблеме, судя по всему, знают на Западе.

«Знание и понимание — это не помощь, а ВСУ не хватает не только техники, но и элементарно личного состава, к тому же запасы западной помощи истощены, а новые поставки, по данным европейских источников, идут с большими задержками или вовсе блокируются из-за политических разногласий», — подчеркивает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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