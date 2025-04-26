Ситуация в Белгородской области ночью 26 апреля: удары ВСУ, повреждения

Фото: МО РФ

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 26 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 26 апреля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. Он добавил, что службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Также, по словам главы региона, в селе Мощеном в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение — выбиты окна, также повреждены хозпостройки, легковой автомобиль и газовая труба.

«Сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по двум частным домам в селе Косилово, в результате чего загорелся частный дом и трава у второго дома. Пожарными расчетами и жителями возгорания ликвидированы. В селе еще одним дроном атакован объект торговли — повреждены остекление, крыша и фасад здания, и осколками посечён легковой автомобиль», — добавил губернатор.

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Также в Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Никольское вследствие удара беспилотника огнем уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о кровлю частного дома — в доме выбиты окна, повреждены крыша, надворная постройка и забор. Кроме того, в рядом стоящем доме осколками посечен забор.

«Социальный объект в поселке Красная Яруга подвергся атаке дрона — повреждена кровля. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал производственное предприятие — повреждена кровля одного из зданий», — рассказал Гладков.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по легковому автомобилю на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.

«Снова погибли люди. Еще один трагический день для нашего региона… Два мирных жителя погибли и один ранен от очередного террористического удара со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что ему тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую испытывают родственники и близкие погибших. Он выразил им самые искренние соболезнования от своего имени и от имени всех жителей региона.

Также Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Удар был целенаправленно нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины, добавил глава региона.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Канал отметил, что им помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

Telegram-канал SHOT отмечал, что в момент атаки беспилотников в храме находились четыре человека. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации канала, святыню сначала атаковали два FPV-дрона. После возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

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