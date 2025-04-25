Ситуация в Белгородской области ночью 25 апреля: сгоревший храм, дроны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 25 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 25 апреля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа. Удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины, добавил глава региона.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Mash, причиной пожара стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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Mash написал, что очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Канал отметил, что этим усилиям помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

Telegram-канал SHOT утверждает, что в момент атаки беспилотников ВСУ в храме находились четыре человека, но, предварительно, никто не пострадал. По информации канала, святыню сначала атаковали два FPV-дрона, после возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА.

Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором 34-я бригада встречает бронетехнику противника.

«Противник продолжает свое ползучее наступление на границе, отправляя бронетехнику в направлении Поповки и Демидовки, где сохраняет присутствие в лесополосах. Поддерживают атаки ВСУ тяжелые дроны-бомбардировщики. Бойцы 34-й бригады уничтожают оккупантов и их технику», — говорится в посте.

Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к смерти местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

«Вновь у нас непоправимая потеря… <…>. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами», — добавил Гладков.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Также Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Крюково в Белгородской области, в результате три человека получили ранения. По его словам, среди пострадавших оказался глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник.

«Колесник и еще двое мужчин пострадали в результате попадания боеприпаса. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с помощью попутного транспорта», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины. У двух других мужчин — минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения ног.

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