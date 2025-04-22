Ситуация в Белгородской области ночью 22 апреля: атаки FPV-дронов, раненые

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 22 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 22 апреля

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, передает пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве указали, что над регионом уничтожили два украинских беспилотника.

«С 20:55 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины на Белгородском направлении в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 20 военных и артиллерийское орудие, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Подразделениями группировки войск „Север“ на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие», — сказано в заявлении.

Вооруженные силы Украины вновь атаковали населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина.

Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Необходимая медицинская помощь была оказана, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по селу Никольское в Белгородском районе, хутору Леоновка, а также селам Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово, Гладково и Двулучное в Валуйском округе и хутору Барилов Ракитянского района. Данные о других пострадавших и разрушениях уточняются.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

За прошедшие сутки ВСУ многократно нарушили пасхальное перемирие, нанося удары при помощи БПЛА и артиллерии, а также 12 раз пытались прорваться на территорию Белгородской области: по пять штурмовых групп выдвигались в направлении Поповки и Демидовки, две — в сторону Гоптаровки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Утром [20 апреля] три штурмовые группы ВСУ вышли из Миропольского, пересекли государственную границу и укрылись в лесополосе. Еще две пытались просочиться на данном участке фронта в течение суток. Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. „Северяне“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы — оккупанты прекратили движение и укрылись в чащобе», — пишут авторы.

Две группы ВСУ, по данным канала, были обнаружены во время движения в сторону Гоптаровки — операторы БПЛА ВС РФ «дали понять, что прорыв на нашу территорию невозможен, после чего штурмовики противника сбежали в леса Сумской области».

«Личный состав врага осведомлен, что находится под прицелом наших средств поражения. Ведутся переговоры о сдаче оккупантов в плен. Два вээсушника связались с российскими военнослужащими через наш чат-бот сразу же после прикомандирования к 225-му штурмовому полку [ВСУ]», — добавил источник.

За прошедшую неделю, 14–20 апреля, украинская сторона предприняла 18 попыток переброски подкрепления в районе Поповки общей численностью более 80 человек, большая часть живой силы ВСУ уничтожена, выжившие бежали в Сумскую область, отметили авторы.

«ВСУ неоднократно пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами. В селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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