«Ситуация плачевная»: в ВСУ раскрыли правду об обстановке в Крынках FT: разведчик ВСУ спрогнозировал отступление с плацдарма в Крынках на Днепре

Фото: МО РФ

На Восточном берегу Днепра в Крынках российская армия идет в мощное наступление, отметил украинский разведчик в беседе с британским изданием Financial Times. По его словам, ВСУ на этом участке держатся из последних сил.

Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу, — заявил военнослужащий из Украины, представившийся Иваном.

Он добавил, что украинские войска понесли значительные потери, а Россия имеет пятикратное преимущество. Исходная цель заключалась в создании плацдарма для последующего продвижения вглубь территории, однако, по мнению солдата, этот план становится все менее реализуемым с каждым днем.

Отвечая на вопрос о возможности Украины удерживать позиции на восточном берегу Днепра, Иван выразил сомнения и предположил, что украинским войскам придется отступить. Он подчеркнул, что в противном случае «самые сильные» подразделения столкнутся с серьезными потерями.

Я скажу вам правду: ситуация плачевная, — подытожил украинский солдат.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» в Крынках. Журналист отметил, что прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.