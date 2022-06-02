«Ситуация очень опасная»: названы необустроенные зоны подмосковных трасс Член Общественного совета при Минтрансе Подмосковья Мухортиков назвал необустроенные зоны подмосковных трасс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На подмосковных трассах есть три необустроенные зоны, востребованные водителями, сообщил член Общественного совета при Министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков «Радио 1». Он назвал таковыми объезд деревень Фирсановка и Лугинино, дорогу на границе Ступино и Коломны, а также дорогу между округами Серпухов и Ступино.

Первая необходимая дорога — это обход деревень Фирсановка и Лугинино на границе Москвы, Солнечногорского городского округа и Химок. Сейчас дорога из Зеленограда на Новосходненское шоссе проходит через четырёхметровые проезды без тротуаров по территории этих деревень. Ситуация очень опасная, постоянные пробки, заторы. А южнее есть проезд в полях. Надо всё это поставить на баланс, обустроить и открыть, — сказал Мухортиков.

Так удастся вывести транзит из населённых пунктов, считает он.

На дороге Субботово — Мякинино постоянные ямы, двухкилометровый участок не асфальтируют, несмотря на просьбы жителей, добавил Мухортиков. В районе округов Серпухов и Ступино он отметил уничтоженную 15 лет назад дорогу через заповедник, из-за отсутствия которой приходится ехать лишние 30 километров.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу привести в норму не менее 85% дорог в России за пять лет. В рамках строительства планируется продлить дорогу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он подчеркнул, что у страны есть для этого необходимые ресурсы.