Системы распознавания лиц для борьбы с COVID-19 могут внедрить 20 регионов

https://static.news.ru/photo/568b6922-816b-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 20 регионах России заинтересованы во внедрении систем распознавания лиц, которые задействованы в Москве для борьбы с нарушителями ограничительных правил.

Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнера NtechLab и получили множество отзывов, свидетельствующих о заинтересованности, — заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» журналистам «Интерфакса».

По словам представителей госкорпорации, NtechLab прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов. Технологии этой компании доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всём мире.

NEWS.ru писал, что в Москве выписали 12 тысяч штрафов на 50 млн рублей за нарушение самоизоляции.

В России коронавирусом заразились 36793 человек, из них 4785 — за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20754 заболевших, 1679 выздоровели, 148 умерли.