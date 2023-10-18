Системы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области в одноименном районе, а также в Яковлевском городском округе силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил губернатор.

Ранее ВСУ также обстреляли два села в Белгородской области — Демидовка и Графовка Краснояружского района. В результате атаки никто не пострадал, но при обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители четырех поселений в районе остались без света. Села также находились под огнем ВСУ 13 октября, обошлось без жертв, однако линия электропередачи вновь получила повреждения, в результате чего в пяти населенных пунктах района частично пропало электричество.

На днях Курская область подверглась массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, над областным центром сбили сразу 12 дронов. Пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.