Системы ПВО сбили два беспилотника вблизи аэропорта Севастополя Развожаев: ПВО сбили два беспилотника в районе Бельбека

Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Севастополе вблизи аэропорта Бельбек, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы в городе продолжают работать в привычном режиме. О пострадавших он не рассказал.

Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме, — сообщил Развожаев.

2 января вечером губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем, по предварительным данным, был сбит беспилотник. Позднее он написал, что системы ПВО сбили второй беспилотник над морем. Развожаев добавил, что российские военные продолжают отбивать атаку. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 января сообщил об обстреле села Муром. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль. Также Гладков рассказал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе.