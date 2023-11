Денис Панкратов

Системы ПВО сбили беспилотник в районе Смоленска Губернатор Смоленской области Анохин заявил об уничтожении беспилотников ВСУ

17 ноября 2023 в 09:21

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press