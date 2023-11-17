Системы ПВО сбили беспилотник в районе Смоленска Губернатор Смоленской области Анохин заявил об уничтожении беспилотников ВСУ

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в районе Смоленска и на территории Смоленского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, над Смоленском был сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Министерство обороны России не прокомментировало данную информацию.

Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. По предварительным данным, информации о пострадавших нет, — написал Анохин.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Они изучат обломки украинского беспилотника.

Российские специалисты продолжают совершенствовать системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщалось ранее, сотрудники НИИ «Вектор» работают над системой автоматического распознавания частот управления дронами. Их планируют устанавливать на комплексы подавления БПЛА «Серп-ВС6» и «Серп-ВС5» для повышения их эффективности.