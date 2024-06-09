Системы ПВО предотвратили атаку ВСУ на российский регион МО РФ: системы ПВО уничтожили один украинский дрон в небе над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотника в Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон самолетного типа был уничтожен минувшей ночью.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне проведения спецоперации. По данным ведомства, также силы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели.

Кроме того, ВКС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Как отмечалось, дрон самолетного типа перехватили в 10:40 мск.