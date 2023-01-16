Системы ПВО Крыма сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку Развожаев заявил, что системы ПВО Крыма сбили беспилотники над Черным морем близ Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО Крыма сбили беспилотники над Черным морем по направлению к Бельбеку недалеко от Севастополя, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram. Он отметил, что в общей сложности над морем сбиты три беспилотника. Ранее он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя.

Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку, — написал он.

Украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Вечером 2 января губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО. Он добавил, что над морем был сбит беспилотник.

4 января российские системы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два БПЛА вблизи аэропорта Бельбек.

Ранее власти Севастополя продлили на 15 дней действие высокого уровня террористической опасности. Режим был введен 31 июля 2022 года после того, как ВСУ предприняли попытку атаки на штаб Черноморского флота в центре Севастополя.