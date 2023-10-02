Системы оповещения населения проверят на Кубани 4 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае в среду, 4 октября, зазвучат сирены, сообщается в Telegram-канале «Кубанские новости». Системы оповещения будут тестировать в течение полутора часов.

Сирены будут звучать с 10:35 до 12:00, — сообщает издание.

По местным телеканалам и радио прозвучит сообщение краевой администрации.

Кроме того, 4 октября системы оповещения проверят и в Крыму. На полуострове эта тренировка в один день пройдет трижды, но без включения сирен. На территории Ленинградской области также проведут подобные действия во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Звуковой сигнал прозвучит в промежутке с 10:00 до 11:00. Жителей призвали не пугаться и сохранять спокойствие.

Утром 1 октября в Краснодарском крае был сбит многоцелевой беспилотник PD-2. По предварительным данным, аппарат является украинской разработкой. Внешне он схож с турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2, из-за чего эти дроны часто путают. Дрон может применяться для воздушной разведки и в качестве носителя авиабомб. Аппарат способен переносить грузы массой до трех кг.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Вывод был сделан на основе того, что аппарат имеет характерную двухбалочную систему оперения. В Минобороны России подтвердили сообщения о попытке атаки ВСУ и уничтожении дрона, но не назвали его модель.