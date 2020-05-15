Систему онлайн-голосования в Москве предварительно протестируют

https://static.news.ru/photo/0cdd070a-ae29-11ea-969f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве предварительно назначено на 18 июня, сообщил руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

Приблизительно 18-го числа, наверное, проведём, — сообщил РИА Новости Массух.

Ранее об обязательном тестировании системы перед началом онлайн-голосования заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Как писал NEWS.ru, порядка 700 тыс. москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для совершеннолетних москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице, запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 мск 21 июня. Дистанционное голосование для них пройдёт с 25 июня по 30 июня.

Закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в столице, в том числе по поправкам в Конституцию РФ, подписал мэр Сергей Собянин. До этого закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования приняла Мосгордума. Он устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в столице в 2020–2021 годах.