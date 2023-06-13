Система российской ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам Рогов: ПВО России отразила попытку ракетного удара ВСУ по Пологам в Запорожской области

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. Все ракеты сбиты, отметил он в телеграмм.

Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты, — отмечается в его сообщении.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что передвижная насосная станция находится в пути со Смоленской АЭС на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд по водообеспечению.

Ранее сообщалось, что группа представителей общественных организаций из стран — членов НАТО, в том числе Чехии и Германии, 12 июня посетила Запорожскую область,. Об этом сообщил Владимир Рогов. По его словам, это были люди с активной гражданской позицией, которым интересно узнать о проблемах жителей области.