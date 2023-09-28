Система регистрации пассажиров в петербургском Пулково продолжает сбоить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система регистрации пассажиров в аэропорту Пулково, расположенном в Санкт-Петербурге, по-прежнему не работает, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, пассажиры все еще ожидают на стойке регистрации. Отмечается, что проблемы наблюдаются несмотря на сообщения о восстановлении системы бронирования Leonardo, ранее пострадавшей из-за массированной DDOS-атаки из-за рубежа.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на стойках регистрации образовались крупные очереди. Система регистрации не работает около получаса. Сотрудники воздушной гавани обещают пассажирам восстановить ее работу в течение ближайших 30 минут.

Глобальный сбой в работе сети Leonardo возник днем в четверг, 28 сентября. По данным авиакомпании «Аэрофлот», из-за сбоя была затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании. Позднее в «Ростехе» заявили о возобновлении работы системы. Причиной неполадок была названа массированная DDOS-атака. При этом в пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что атаки на отечественную систему бронирования ведутся на регулярной основе. За последние месяцы было выявлено свыше десяти эпизодов, пять из которых зафиксированы в сентябре.