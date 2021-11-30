Система QR-кодов начала действовать в шести регионах России

Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и Сочи. Сертификаты о вакцинации вводятся для посещения ряда мест, сообщает РИА Новости.

В Челябинской области с 1 декабря по 9 января по QR-коду можно посетить заведения общепита, кроме детей до 18 лет. Также с этого дня в регионе вводится обязательная вакцинация студентов старше 18 лет и лиц пожилого возраста старше 60 лет.

В Калмыкии по QR-коду будут пускать в кафе, музеи, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью более 100 квадратных метров. Эти ограничения продлятся до 23 января будущего года.

В Орловской области вводится региональный QR-код для людей с достаточным титром антител.

В Омской области QR-код будут требовать только у государственных и муниципальных служащих, эти ограничения продлятся до 31 декабря.

В Хабаровском крае документ о вакцинации, QR-код или ПЦР-тест надо будет предъявить при посадке в самолёт на местные авиалинии. Также ограничения коснутся посещения зданий органов исполнительной власти, местного самоуправления и законодательной думы.

В Сочи QR-код понадобится для посещения торговых центров и ресторанов, также подойдут справка о перенесённом заболевании или медотвод.

Ранее сообщалось. что в Хабаровском крае с 1 декабря с пассажиров стали требовать QR-код для региональных перелётов. Ограничений на вход в аэропорт нет, но надо соблюдать все меры предосторожности и использовать маски.