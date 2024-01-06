Система ПВО защитила Белгород от новой атаки ВСУ Гладков: система ПВО ликвидировала воздушную цель на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, воздушная цель была ликвидирована средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее губернатор области сообщил, что в Белгороде будут возобновлены курсы по оказанию первой доврачебный помощи в связи с обстрелами. Он напомнил, что уже два года обучение желающих проводят на базе центра медицины катастроф, теперь список таких мест расширен.

Также Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при массированном обстреле со стороны украинской армии 30 декабря. По его словам, шесть человек были выписаны из больниц. Еще 69 пострадавших граждан до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Их перевезли в Москву, где столичные врачи продолжают оказание необходимой помощи.