Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучало семь взрывов

Фото: Телеграм канал Вячеслава Гладкова

Над Белгородом прозвучали семь взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе видны следы работы ПВО, которую подтвердили в региональном штабе.

Над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет, — говорится в сообщении.

Жители Белгорода ранее сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела. По словам мэра города Антона Иванова, который прибыл на место происшествия, обломки многоэтажки, по предварительным данным, повредили два автомобиля. В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков затем рассказал, что после попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения. По его словам, в результате никто не пострадал. Жителей дома глава региона пообещал «обеспечить всем необходимым».