Система ПВО сбила второй украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, аппарат был самолетного типа.

Сегодня около 18:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

До этого Министерство обороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Брянской области. По информации ведомства, это произошло примерно в 16:20 мск.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. По данным канала, пострадал один человек. Отмечалось, что ранение получила 45-летняя жительница, она была доставлена в больницу, осколок попал ей в спину. Канал сообщает, что под огонь также попал жилой дом неподалеку, в нем начался пожар, а ВСУ вели атаку из РСЗО.

Как позже пояснил глава региона Александр Богомаз, жительница поселка Суземка действительно получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Он добавил, что во время атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. При этом было нарушено электроснабжение.