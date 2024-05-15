Система ПВО сбила воздушные цели у российского региона ПВО сбила несколько воздушных целей под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате работы системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Петровка различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады, — написал глава региона.

Также были зафиксированы повреждения на линиях электро- и газоснабжения, временно без света остаются жители одной из улиц. Из-за этого жители одной улицы остались без света. Все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и работают для нейтрализации последствий. Другие подробности уточняются.

Ранее житель одного из приграничных сел Белгородской области запечатлел момент прилета снаряда на свою территорию. Судя по кадрам, мужчина сильно взволнован, в его доме разбиты дверь, окна, повреждены газо- и водопровод, а также автомобиль.

15 мая на всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал население найти убежище и не подходить к окнам.