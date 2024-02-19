Реактивный беспилотник сбили над Брянской областью Богомаз: ПВО сбила реактивный беспилотник над Брянской областью

Фото: МО РФ

Российская ПВО сбила реактивный беспилотник ВСУ над Брянским районом Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. Об атаке дрона также сообщило Минобороны РФ. По данным военных, дрон был нейтрализован в 07:30 мск. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Пресечена попытка <...> совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаева. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил трактор.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об уничтожении беспилотника ВСУ недалеко от города Курчатова, в котором находится атомная электростанция. По информации главы региона, городские объекты и АЭС повреждены не были.

В конце января Telegram-канал «112» сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа осуществил атаку на Ярославль. По информации канала, ВСУ пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.